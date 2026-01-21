Možemo li ponoviti fenomen 'Baby Lasagna'? Glazbeni stručnjak analizirao ovogodišnju Doru

Za manje od mjesec dana 24 glazbenika predstavit će svoje pjesme tijekom dviju polufinalne večeri Dore, tradicionalne odskočne daske prema Eurosongu. Dugogodišnji glazbeni kritičar, novinar i urednik Bojan Mušćet za Net.hr komentirao je ovogodišnje kandidate te potencijal naših pjesme na međunarodnoj sceni.

Prema njegovoj analizi, kvalitativni pomak u pjesmama i izvođačima još nije vidljiv – izbor se i dalje drži sigurnih okvira. Pravi eurovizijski uspjeh, ističe Mušćet, uvelike ovisi o cjelokupnoj prezentaciji na spomenutom glazbenom natjecanju - sceni, kostimima, koreografiji te sposobnosti izvođača da privuku pažnju publike i medija.

Kako vam se čini kandidati na ovogodišnjoj Dori u usporedbi s prethodnim godinama – vidite li pomak u kvaliteti pjesama i izvođača ili se još uvijek vrtimo u sigurnoj zoni?

Za Eurosong već nekoliko desetljeća nije bitna kvalitetna pjesma, nego prezentnost na svim razinama. Dakle, skladba koja ima neki catcy dio - ne nužno refren - samo je temelj. Na to se nadovezuje kostimografija, scenografija te koreografija kako bi se definirao odgovarajući stage presence. Slijedi marketinški zamah, što čini najveći dio formule uspjeha pojedine skladbe i izvođača, a tu se dobar dio odnosi na neprestanu audiovizualnu stimulaciju konzumenata na društvenim mrežama. U finalu, tu je lobiranje. I na kraju, malo sreće, kako je to svojedobno napisao veliki Arsen Dedić. U tom smislu, ne vidi se apsolutno nikakav pomak u kvaliteti pjesama i izvođača u izboru. No, sve odabrane pjesme mogu potpuno drukčije zvučati na samoj Dori, a kad se tomu dodaju i vizualni elementi, nekih pomaka može biti. Žiri je imao nezahvalan zadatak, jer ako su odabrali najbolje, kako li su tek zvučale ostale skladbe...

Postoji li među ovogodišnjim kandidatima netko tko, po vašem mišljenju, ima realan potencijal za zapažen uspjeh na Eurosongu, ne samo ulazak u finale nego i šire prepoznavanje?

Ne. Barem ne u ovoj fazi.

Foto: Hrt

Nakon uspjeha Baby Lasagne, očekujete li da bi se mogao dogoditi sličan “efekt”? Koliko su takva očekivanja realna?

Potpuno su nerealna. Imali smo dvije godine odlično proračunate nastupe - Let 3 i Baby Lasagna, no lani je Marko Bošnjak ostao u zapećku. I izvođači desetljećima ranije, sve do početka 2000-tih kad se na Eurosongu još vrednovala pjesma, a ne tiktokizam.

Koliko su ovogodišnje pjesme zapravo krojene za eurovizijsku publiku, a koliko su više usmjerene domaćem tržištu i radijskom eteru?

Kao i prijašnjih godina, neki od autora i izvođača krojili su skladbe za Eurosong, pa čak i pozvali u pomoć inozemne skladatelje i aranžere, dok su drugi jednostavno željeli iskoristiti Doru kao lansirnu rampu za potencijalnu karijeru. Da je tomu tako, dokazuje uistinu golema većina izvođača koji su na početku potencijalne vokalne karijere.

Što, po vašem mišljenju, Hrvatskoj i dalje nedostaje na Dori?

Kad su posrijedi vokalne vještine, onda puno više možemo vidjeti u glazbenim natjecanjima. S televizijskog aspekta, Dora je sasvim solidan komad večernje zabave u kojoj je ponajbolji dio nenatjecateljski show program. Doduše, očito je da je i na Eurosongu tako. Lani su Baby Lasagna i Käärijä pomeli sve ostale. Javnost će se i dalje žaliti da su i Dora i Eurosong bezvezne manifestacije sve dok hrvatski predstavnici ne uđu u finale, a ako uđu, onda će se opet žaliti zato što nisu pobijedili. Dakle, samoj Dori ništa ne nedostaje, a ako se želi nešto više, onda bi se organizatori natjecanja mogli potruditi da to bude pozivno natjecanje u kojem će pobjednik Dore biti tek jedan od kandidata. Izrael godinama radi na takav način i uvijek je među favoritima ili pobjednicima, ne samo zbog političkih kontroverzi.

Imamo li ove godine izvođače koji razumiju da je Eurosong više od same pjesme – kombinacija nastupa, priče i osobnosti – ili se još uvijek previše oslanjamo samo na skladbu?

Imamo takve izvođače, no kod većine je problem što u toj šumi svega i svačega skladba kao osnova ne dolazi do izražaja. No, do Dore je ipak moguć neki kvalitativni upgrade.

