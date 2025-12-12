Kako je K-POP osvojio Hrvatsku? Glazbeni kritičar otkriva tajnu uspjeha: 'Sve je krenulo s poznatim hitom...'

Kulturni fenomen korejske glazbe obuzeo je cijeli svijet pa tako i Hrvatsku. Jasno je to iz rasprodane Arene gdje se sprema koncert tribute bendova koji će svirati najveće K-POP hitove

Koja je tajna masovne popularnosti glazbe s drugog kraja svijeta pitali smo poznatog glazbenog kritičara Bojana Mušćeta.

Pa popularnost K POP-a nije od jučer. Znamo da već prije desetak godina smo imali veliki hit Gangnam Style. I od tada je to krenulo dalje. Sve je to već prilično popularno, ali je zaista možda pomalo neuobičajeno da se to proširilo cijelim svijetom i danas K POP više nije fenomen, nego standard.

Kako se razlikuje od zapadnog popa, kakva je njihova glazba i produkcija?

Pa glazba i produkcija je više usmjerena na možda neke kraće sadržaje primjerenije društvenim mrežama mlađoj generaciji. Dakle, nije to ništa pretjerano različitije od onoga što slušamo od zapadnog POP-a, ali je smislenije i bolje upakirano u neku priču, primjerenu ponajviše generaciji Z.

Ovo je veliki fenomen. Možete li ga možda usporediti s nekim već viđenim glazbenim fenomenom?

Bilo je puno fenomena tijekom razvoja popularne glazbe, ali recimo, pojava boy bendova u 90-im godinama bi možda mogla biti uspoređena na sličan način s obzirom na tu ogromnu popularnost i na nekritički pristup prema onome što uistinu kvaliteta takve glazbe donosi.