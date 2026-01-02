Kathy Griffin nakon razvoda ljubila 42 godine mlađeg: 'Zaljubila sam se u 23-godišnjaka'

Američka komičarka i glumica Kathy Griffin (65) otvorila je dušu o svom ljubavnom životu nakon nedavnog razvoda te iznenadila javnost priznanjem da je pronašla neočekivanu romansu s muškarcem čak 42 godine mlađim od nje. Nakon što je u prosincu 2023. godine podnijela zahtjev za razvod od supruga Randyja Bicka, Griffin je odlučila ponovno zaroniti u svijet spojeva, što ju je dovelo do veze koja joj je, kako kaže, vratila vjeru u ljubav.

Veza bez predrasuda i mizoginije

U iskrenom eseju za magazin The Cut, Griffin je otkrila kako se "slučajno zaljubila" u 23-godišnjaka. Objasnila je da ju je kod njega privukla upravo njegova mladost, odnosno nedostatak negativnih osobina koje je primjećivala kod starijih muškaraca.

"Zbog svojih godina, nije imao uobičajeni seksizam, mizoginiju i predrasude koje muškarci mojih godina često imaju. Činilo se kao da me zaista vidi. Znam da zvuči otrcano i patetično, ali osjećala sam se ugodno s njim i bila sam zadovoljna samo provodeći vrijeme zajedno", napisala je Griffin. Priznala je da su odmah "kliknuli" i da ju je ta veza podsjetila kako je to ponovno osjetiti leptiriće u trbuhu. "Učinio je da se osjećam seksi, posebno, pametno i smiješno", dodala je.

Znala da ga mora pustiti

Unatoč snažnoj povezanosti, komičarka je od početka bila svjesna da njihova veza "nikada ne bi mogla potrajati". Oboje su znali da je velika razlika u godinama nepremostiva prepreka za dugoročnu budućnost. Prelomni trenutak dogodio se kada joj je mladić izjavio da nikada ne želi imati djecu i da bi mogao zauvijek biti s njom.

"Pomislila sam: 'Ne znaš ti to. Imaš 23 godine. Nemaš pojma'. Jednostavno mu to nisam mogla učiniti. Kada sam ja imala 23, mislila sam da znam sve, a nisam znala ništa. Zato sam morala pustiti tog goluba da odleti", slikovito je opisala Griffin. Iako je veza bila kratka, zahvalna je na tom iskustvu jer joj je svemir, kako kaže, pokazao da njezino srce i dalje može tako osjećati.

Ne smeta mi što me zovu 'pumaricom'

Kathy Griffin već je dugo navikla na komentare o svojim vezama s mlađim muškarcima. Njezin bivši suprug Randy Bick bio je 18 godina mlađi od nje. Priznaje da je često nazivaju "pumaricom" (eng. cougar), ali taj joj nadimak ne smeta. "Na neki način i jesam pumarica, što za mene znači da imam slobodu izabrati osobu koju želim, a ne dobnu skupinu koju ti društvo nameće kao jedinu opciju", objasnila je.

Nakon razvoda, prijateljice, uključujući i pjevačicu Siu (50), nagovorile su je da se pridruži aplikacijama za spojeve. Na njezino iznenađenje, interes je bio ogroman, a gotovo svi muškarci koji su joj se javili bili su najmanje 20 godina mlađi. "Što da radim? Ne mogu pustiti da ovo fantastično tijelo propadne", našalila se komičarka. Istaknula je kako njezin libido nije oslabio s godinama te da je uvijek spremna za novu priliku, zbog čega u torbici uvijek nosi kondom.

