Požar u Solinu! Gasi ga 30 vatrogasaca: Gori trava, zahvaćena je i šuma!

Oko 16.25 sati u srijedu izbio je požar na području Svetog Kaja u Solinu. Kako doznaje reporterka RTL-a Danas požar je okružen i sada se radi na sanaciji terena.

"Buktinja ne ugrožava ni kuće ni objekte", izvijestila je.

Foto: dalmacija danas

Dalmacija danas piše kako je na terenu oko 30 vatrogasaca s područja Splita, Solina, Kaštela i Vranjica. Županijski vatrogasni operativni centar Split (ŽVOC) priopćio je da gore trava i raslinje, a zahvaćena je i šuma.

