Kaos pred finale Eurosonga: Pjevačica se srušila nakon generalne probe

Pred veliko finale 70. izdanja Eurosonga, dogodila se drama iza pozornice nakon što je švedskoj predstavnici Feliciji pozlilo neposredno nakon generalne probe održane u petak navečer.

Kako piše Aftonbladet, mlada pjevačica trebala je nakon nastupa dati izjave za medije, no umjesto nje pred novinare je izašao član švedskog tima i objasnio da se Felicia onesvijestila nakon povratka u garderobu.

“Feliciji je već u green roomu pozlilo i osjećala je vrtoglavicu. Kad smo sišli u garderobu, onesvijestila se. Pozvali smo liječnike, ali sada je sve u redu”, izjavila je šefica švedske delegacije Lotta Furebäck.

Uzrok su iscrpljenost i dehidracija

Prema riječima njezina tima, razlog kolapsa bili su iscrpljenost, dehidracija, velika vrućina u dvorani i uska odjeća koju je nosila tijekom višesatnih proba.

Iako je situacija zabrinula članove delegacije, liječnici smatraju da nema ozbiljnijih posljedica.

“Ako sada dobije dovoljno tekućine, hrane i odmora, vjerujem da će do večeras ponovno biti na nogama”, poručila je Furebäck.

Tim je naglasio i da incident nema veze s ranijim problemima s glasom koje je pjevačica navodno imala tijekom tjedna.

“Danas se osjećala odlično i bila je jako uzbuđena prije izlaska na pozornicu. Nakon nastupa bila je sretna, a vrtoglavica se pojavila tek kasnije”, dodala je šefica švedske delegacije.

Nije se ozlijedila pri padu

Iz diskografske kuće Warner Music Group poručili su kako je cijeli tim uz Feliciju te da će je otpratiti do hotela kako bi se potpuno oporavila prije finalne večeri.

Potvrđeno je i da se pjevačica nije ozlijedila tijekom pada.

“Bila je u čučnju kad se onesvijestila, tako da nije riječ o ozbiljnom padu”, objasnila je Furebäck.

Generalna proba održana u petak jedna je od najvažnijih uoči finala jer tada nastupe ocjenjuju nacionalni žiriji, čiji glasovi imaju velik utjecaj na konačan rezultat natjecanja.