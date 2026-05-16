Pronađen lopov koji je zabetonirao ukradenu lubanju svetice: Priznao što je htio s njom napraviti

Češka policija uhitila je muškarca osumnjičenog za krađu iz katoličke crkve gotovo 800 godina stare vjerske relikvije, lubanje za koju se vjeruje da pripada svetoj Zdislavi iz Lemberka, objavile su u petak vlasti.

Prema riječima policije osumnjičenik je priznao da je relikviju uzeo iz crkve sv. Lovre u sjevernočeškom gradu Jablonne v Podjestedi.

Istražitelji su koristili posebnu opremu kako bi potvrdili da je lubanja skrivena unutar čvrstog betonskog bloka i nije oštećena.

Restauratori umjetnina sada rade na sigurnom vađenju relikvije, dodala je policija.

Foto: Černý Vít/ČTK/Profimedia

Foto: Černý Vít/ČTK/Profimedia

Osumnjičeni (35) je rekao istražiteljima da se protivi javnom izlaganju ljudskih ostataka te da je planirao baciti lubanju u rijeku i prirediti joj privatni pokop. Krađa se dogodila na početku crkvene službe.

Povratak u baziliku

Istraga je pokrenute zbog sumnje u krađu, oštećenje imovine i remećenje javnog reda, kaznena djela koja mogu rezultirati zatvorskom kaznom u trajanju od dvije do osam godina.

Praški nadbiskup Stanislav Pribyl rekao je da će se relikvija vratiti u baziliku, prenosi češka novinska agencija ČTK. Dodao je da će u budućnosti biti zaštićena neprobojnim staklom i alarmnim sustavom izravno povezanim s policijom.

"Ovo su poražavajuće vijesti", rekao je. "Vjernici su štovali tu lubanju. Ne mogu vjerovati da bi netko praktički usred bijela dana iz crkve ukrao relikviju čija je vrijednost prije svega povijesna, ali i duhovna za sve vjernike."

Sveta Zdislava iz Lemberka bila je češka plemkinja iz 13. stoljeća poznata po osnivanju samostana i bolnica te po svojoj plemenitosti i brizi za siromašne.

Papa Ivan Pavao II. ju je 1995. godine proglasio svetom, a u Češkoj se štuje kao zaštitnica siromašnih i mučenika.