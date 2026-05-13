Lopov iz češke bazilike ukrao lubanju svetice staru 800 godina: Policija još traga za njim

Nepoznati počinitelj iz crkve na sjeveru Češke ukrao je 800 godina staru lubanju za koju se vjeruje da pripada svetoj Zdislavi iz Lemberka, izvijestila je u srijedu tamošnja policija.

Mutna snimka nadzorne kamere od utorka prikazuje muškarca odjevenog u crno kako trči s relikvijom između klupa bazilike svetog Lovre i svete Zdislave u mjestu Jablonné v Podještědí, smještenom 110 kilometara sjeverno od Praga.

Sveta Zdislava iz Lemberka živjela je od 1220. do 1252. godine, a ostala je zapamćena po svojoj plemenitosti i brizi za siromašne. Svetom ju je proglasio papa Ivan Pavao II. 1995. godine.

"Ovo su poražavajuće vijesti", rekao je praški nadbiskup Stanislav Pribyl za novinsku agenciju ČTK. "Vjernici su štovali tu lubanju. Ne mogu vjerovati da bi netko praktički usred bijela dana iz crkve ukrao relikviju čija je vrijednost prije svega povijesna, ali i duhovna za sve vjernike", dodao je.