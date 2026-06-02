Ekonomski analitičari pronašli rupe u Plenkovićevu planu: 'Bit će teško'

Vrijeme ide, inflacija nije stala, samo je usporila, na 5,2 posto. "Njezino smanjenje tj. usporavanje s 5,8 posto u prošlom mjesecu dobar iskorak", rekao je na današnjoj presici ministar financija Tomislav Ćorić.

Usporavanje nečega što nije dobro će, naravno, svatko pozdraviti. "Usporavanje je dobar trend i ako se nastavi, to znači da ćemo se zaustaviti, ali još ima putovanja", naglašava ekonomski analitičar Mladen Vedriš.

Otputovali smo tako s europskog dna, podaci Eurostata kažu da nam je inflacija 4,9 posto, gora je Grčka s točno 5 posto, zatim Litva s 5,1 posto, a najgora sa 6,3 posto je Bugarska koja je tek ove godine ušla u eurozonu. Susjedi Slovenci su na 3,8 posto, još su bolje najveće europske ekonomije - Italija ima 3,3 posto, Francuska 2,8 posto, a Njemačka tek 2,7 posto.

"Nemate jedinstveno, univerzalno objašnjenje zašto je tome tako, jer morate vidjeti specifičnosti ekonomije, odnosno gdje se inflacija rađa", ističe ekonomski analitičar Luka Brkić.

Najviše nas je pogurala energija

Inflaciju je kod nas najviše pogurala energija, na godišnjoj razini viša je za čak 16,9 posto. Znatno skuplje su i usluge - 7,9 posto, dok su hrana i piće rasli za 2,3 posto. A Vladine mjere, da podsjetimo, stupaju na snagu tek dogodine. "Svaki onaj tko u ovom trenutku zazivanje rasta cijena zbog najavljenih antiinflacijskih mjera Vlade, dovodi sve oko sebe u zabludu, to jednostavno nije točno i molimo ih da to ne rade", zato je danas istaknuo ministar Ćorić.

Tako i dalje stoji apel iznajmljivačima i drugima u turizmu da ne dižu cijene u sezoni. "To je stav politike, ona ga jasno komunicira, ali potpuno bezuspješno, to nema nikakve veze. Da ne kažem da pripada nekim drugim vremenima. Što ćemo na oglasnu ploču stavljati one koji su poslušni i one koji nisu, pa ih nagrađivati medaljama. Dakle, to naprosto ne drži vodu", ističe Brkić.

Strah o podbacivanju sezone

S druge strane, opravdan je strah da bi nam zbog jeftinije konkurencije turistička sezona o kojoj toliko ovisimo mogla podbaciti, ako svi u lancu ne zauzdaju cijene. "Polazimo od svih, država, lokalna zajednica, trgovački lanci i na kraju svi finalisti trebaju odigrati ulogu, i Hrvatska bi mogla imati solidnu sezonu, znači ne nešto spektakularno, ali ne ni neka drama u odnosu na prošlu godinu", smatra Vedriš.

I prije nego što su objavljeni podaci, SDP i Možemo na Trgu bana Jelačića su nastavili kampanju "Plenkovićeva inflacija", postavljanjem plakata i otvaranjem knjige žalbe. "Inflacija u Hrvatskoj ima svoje ime i prezime, a to je Andrej Plenković koji je politikom nečinjenja, politikom popuštanja i politikom okupacija institucija dopustio da imamo jednu od najvećih stopa inflacije", kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

A sad je cilj za sedam do osam mjeseci doći do europskog prosjeka inflacije od oko dva posto. S najavljenim mjerama, bez rješavanja strukturnih problema, analitičari kažu da će biti teško. "Uvoz energije, hrane, predominantnost turističkog sektora u Hrvatskoj, pitanje veličine javnog i državnog sektora, pitanje regionalnog ustroja zemlje i tako dalje, to su sve stvari koje ne mijenjamo", ističe Luka Brkić.

"Sigurno će biti potrebne i neke dodatne akcije, ekonomske, makroekonomske, regulatorne, kako god hoćete, da se rijeka vrati u korito", zaključuje pak Mladen Vedriš.

S dna se, dakle, jesmo pomaknuli, ali neznatno, za jedva pola posto. Do europskog inflacijskog prosjeka još je dug i neizvjestan put.