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Ekonomski analitičar o Vladinom planu za smanjenje inflacije: 'Ovisit će o dvije stvari'

Premijer je rekao da se nada da će novi paket antiinflacijskih mjera utjecati na stabilnost cijena.

2.6.2026.
21:07
RTL Danas
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Inflacija je u svibnju usporila u odnosu na prethodni mjesec, s 5,8 na 5,2 posto, što je ipak više u odnosu na isti mjesec lani. 

Sjednica predsjedništva HDZ-a bila je telefonska, a sve je pratila naša Katarina Brečić. 

Kako premijer koji je prošli tjedan najavio antiinflacijski paket komentira ovaj rast cijena?

Premijer je vrlo kratko komentirao nove podatke o inflaciji. Rekao je da je inflacija manja u odnosu na prošli mjesec, da su jedino Hrvatska i Luksemburg zabilježili trend smanjenja inflatornih pritisaka i da se nada da će taj novi paket antiinflacijskih mjera, koje su predstavili utjecati na stabilnost cijena. 

Što se tiče antiinflacijskog paketa ima dva smjera. S jedne strane tu je rezanje državne potrošnje. Ministarstva su dobile naredbu o uštedama i isto tako zamrzavaju sve plaće u državnom i javnom sektoru, a s druge strane tu su novi nameti koji su izazvali popriličnu buru, a to su paušali u turizmu i isto tako paušali koje plaćaju obrtnici. Oni će se povećavati.

U Vladi stoje pri tvrdnji da je to dobra mjera, da treba ići s tim potezom. Pogotovo što se tiče paušala koje plaćaju obrtnici. Kažu kako mnogi koriste taj vid poslovanja za samostalnu djelatnost jer u proteklih nekoliko godina četiri puta je porastao broj otvorenih obrta.

Plan Vlade je da za godinu dana inflacija bude na dva posto. Što kažu ekonomski stručnjaci, je li to izvedivo?

Ovisit će o dvije stvari, a to je koliko će rasti cijene usluga, a to ćemo vidjeti već ovog ljeta u turizmu i druga stvar su vanjski utjecaji. Hrvoje Japunčić, ekonomski analitičar s kojim sam danas razgovarala, kaže da je moguće da inflacija za godinu dana bude na prihvatljivih dva posto.

To će ovisiti o cijeni energenata, ako će energenti biti mirni, odnosno ako će se smiriti situacija između Rusije i Ukrajine i na Bliskom istoku, smatra da je moguće dostići tu razinu od dva posto. Zapravo na inflaciju u Hrvatskoj prema njemu najviše će utjecati vanjski utjecaji.

InflacijaHdzAndrej Plenković
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