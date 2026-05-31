Vedriš otkrio kada će Hrvati živjeti bolje: 'Još prošle godine je stiglo upozorenje'

Zbog vladinog antiinflacijskog paketa raste bijes vlasnika apartmana. Dio će ih plaćati veći porez, pa zbog svega peticija protiv novih nameta. U samo 24 sata prikupila je više od pet i pol tisuća potpisa.

Prijete i prosvjedima, kao i blokadom rezervacija za iduću godinu. Nezadovoljni su i obrtnici.

O potezima Vlade za RTL Danas govorio je ekonomski analitičar Mladen Vedriš, s kojim je razgovarala Leona Šiljeg.

Hoće li ove mjere smanjiti stopu inflacije na planiranih 2%?

Neće na 2 posto, ali bitan je trend. Niti inflacija nije nastala preko noći, penjala se po malo. Znači, trend koji očekujemo je silazni. Zbog toga će vjerojatno smanjit presija na cijene goriva, a cijene goriva zapravo podgrijavaju inflacijska očekivanja jer svi to ugrađuju u svoje cijene.

Tako da je to nekakav stampedo kad vam vjetar puše u prsa, a ne u leđa. Za očekivati je da će biti i za protekli mjesec nešto povoljnija tendencija, ali do dva postotna poena još je dosta dugačko putovanje.

Predsjednikov savjetnik za ekonomiju, kaže 'ako to smanji inflaciju, ja ću pojesti svoju diplomu'. Što vi mislite?

Slušajte, možda kao suhu hranu, ako je podijelio u više porcija. Ja bih rekao da te mjere svaka za sebe ima smisla, ali hoće li u paketu smanjiti inflaciju ili ne 'ajmo se naći u studiju za tri mjeseca pa da o tome razgovaramo.

Naime, kad je čovjek bolestan, kad ima temperaturu koji puta pomogne andol, koji puta aspirin, a koji puta trebaju antibiotici. E sad, hoće li ove mjere koje imamo i koja su svaka za sebe ima smisla, djelovati sinergijski ili ne, kažem razgovarajmo za neko vrijeme.

Oporba kaže da je ovo spašavanje proračuna.

Nije loše spasiti proračun jer proračun za ovu godinu je znatno rastao, gotovo dvocifren u odnosu na prošli proračun. Iako moramo znati strukturu proračuna, negdje oko 10 milijardi odlazi na mirovine 4 milijarde odlazi na zdravstvo, 9 milijardi odlazi u grubo rečeno na plaće zaposlenih.

Kad vidite te fiksne stavke, onda vrlo vjerojatno će se ostvariti smanjenje na nekim investicijama, kapitalnim projektima koji rade pojedini sektori, ali do neke mjere. Ne do mjere kad bi ona participacija za korištenje europskih sredstava mogla biti u pitanju. Vjerujte, ja sam siguran da su kalkulacije oko mogućih ušteda već kad se izašlo s tim brojkom, preliminarno napravljene.

Koja su vaša predviđanja?

Pa predviđanja su da će ići prema manjoj stopi, ali ta manja stopa je još uvijek gotovo dvostruko visoka u odnosu na europski prosjek. U Hrvatskoj možete nekim vatrogasnim mjerama, a pogotovo i smanjenjem vanjske krize, nešto smanjiti inflaciju. Ali ta temperatura koja se zove inflacija, proizvodi se iz karaktera ekonomije.

Znači, niža razina produktivnosti, niža razina konkurentnosti i niža razina investicija, ne stvara realnu konvergenciju. Znači, mi smo digli našu potrošnju na bazi nekoliko stavki na prvom mjestu. To je korištenje europskih sredstava, nešto je siva ekonomija, nešto je turizam.

Međutim, ono što su fundamenti, što je jedna bazična zdrava ekonomija tehnološke visoke vrijednosti, ona stvara radna mjesta i veće plaće. Ako vam nedostaje željeza u krvi, nije loše dobiti injekciju, ali onda se počnete zdravije hraniti.

Tu temperaturu, kako ste sami rekli, itekako osjećaju građani, kada će njima biti bolje i kada će oni osjetiti razliku?

Kad počnemo temperaturu liječiti na pravi način

Liječimo li je sada?

Kao što sam rekao, aspirin i andol mogu smanjiti temperaturu, ali hoćemo li zaustaviti taj proces koji traje? MMF je još prošle godine napisao 'primite se ozbiljnih reformi reforme javne uprave, reforme u zdravstvu, mirovinskom sustavu pravosuđu, riješite fundamente o kojima ovisi efikasnost ekonomije'.

Ako se tu pomaknemo ili barem krenemo u tom pravcu i to sinkrono, onda inflacija će doći blizu onim zemljama o kojima govorimo, gdje su takve reforme permanentne.