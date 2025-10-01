Hrvatskoj inflaciji nema kraja, evo što je najviše poskupjelo u godinu dana

'REP PRODUŽENE SEZONE' /

Potrošačke cijene u Hrvatskoj u rujnu su porasle 4.2 posto u odnosu na rujan prošle godine. Objavio je to u srijedu Državni zavod za statistiku. Rastu cijene i u odnosu na kolovoz ove godine, u mjesec dana porasle su 0.4 posto. Najviše su u godinu dana poskupjele usluge - 6 posto. Hrana, piće i duhan 5.6, a energija 4.5 posto.

Podaci Eurostata pak pokazuju da je hrvatska inflacija ostala među najvišima u eurozoni, zajedno sa Slovačkom nalazimo se na drugom mjestu. Ispred Hrvatske je samo Estonija s najvećom inflacijom u Eurozoni od 5.2 posto. Top pet zaokružuju Latvija i Austrija.

O tome što znače novi podaci, za RTL Danas je govorio Mladen Vedriš, ekonomski analitičar kojeg smo pitali je li ponovno ubrzavanje inflacije u našoj zemlji iznenađenje?

"Nije. To je rep turističke sezone koja se produžila. Razina cijena je povećana u tim ljetnim mjesecima, ne samo u turističkim dijelovima zemlje, nego svuda. I te povećane cijene koje postoje na policama i dalje čine svoje. Tako da činjenica da smo na vrhu te ljestvice je nešto što je postalo za nas gotovo novo normalno." Više doznajte u videu.