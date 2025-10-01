VJETROVITO I SVJEŽE /

Stiže hladniji zrak, neki će posegnuti za grijanjem

U srijedu će na vrijeme podjednako utjecati polje visokog tlaka u prizemnim slojevima koje se pruža sa sjevera od kuda će stizati i hladniji zrak, te ciklona sa središtem u Sredozemlju. Zbog razlike u tlaku zraka između ta dva sustava pred nama su vjetroviti dani, posebno četvrtak kada će bura na Jadranu biti i orkanska, no vjetrovito će biti povremeno i na kopnu gdje će biti prilično svježe pa će neki posegnuti za grijanjem

1.10.2025.
6:00
RTL Danas
Vrijeme
