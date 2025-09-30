Mojmira u studiju s kapom Djeda Mraza: Bozić je u trgovine stigao ranije nego ikad
Je li ovo moguće? Do jučer je bilo ljeto, danas je već Božić. Možda niste primijetili, jer tek je rujan pa to niste ni očekivali, ali u trgovinama je već krenuo božićni asortiman. Ove božićne klasike u trgovini smo kupili danas poslijepodne. Pa još jednom večeras: Molim!?
Da, da, ako ste mislili da to kreće tek nakon 1. studenog, Svih Svetih i lampaša, onda ste krivo mislili. Kuglice, borovi, rajf s rudoflovim rogovima, Djed Mraz u svim zamislivim varijantama, ukrasne vrećice s Christmas motivima, sve smo ovo snimili u Zagrebu, danas poslijepodne, zadnjeg dana rujna.
I tako je Božić ove godine krenuo ranije nego ikad. Pa možda možemo očekivati da će influenseri već u listopadu početi objavljivati čarobno uređene i bajkovite dnevne boravke. Jer: nota bene Paris Hilton je već krenula. Prije 4 tjedna u svome domu je postavila ukrase i snjegoviće. Tako da, realno: već kasnite za najboljima. U jednoj zagrebačkoj trgovini ovako su nam objasnli da u Hrvatskoj Božić kreće ranije nego lani u Venezueli.