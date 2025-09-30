Mojmira u studiju s kapom Djeda Mraza: Bozić je u trgovine stigao ranije nego ikad

MOOOLIM!? /

Je li ovo moguće? Do jučer je bilo ljeto, danas je već Božić. Možda niste primijetili, jer tek je rujan pa to niste ni očekivali, ali u trgovinama je već krenuo božićni asortiman. Ove božićne klasike u trgovini smo kupili danas poslijepodne. Pa još jednom večeras: Molim!?

Da, da, ako ste mislili da to kreće tek nakon 1. studenog, Svih Svetih i lampaša, onda ste krivo mislili. Kuglice, borovi, rajf s rudoflovim rogovima, Djed Mraz u svim zamislivim varijantama, ukrasne vrećice s Christmas motivima, sve smo ovo snimili u Zagrebu, danas poslijepodne, zadnjeg dana rujna.

I tako je Božić ove godine krenuo ranije nego ikad. Pa možda možemo očekivati da će influenseri već u listopadu početi objavljivati čarobno uređene i bajkovite dnevne boravke. Jer: nota bene Paris Hilton je već krenula. Prije 4 tjedna u svome domu je postavila ukrase i snjegoviće. Tako da, realno: već kasnite za najboljima. U jednoj zagrebačkoj trgovini ovako su nam objasnli da u Hrvatskoj Božić kreće ranije nego lani u Venezueli.