Hassan Haidar Diab otkrio kakve su šanse da Hamas pristane na Trumpov plan

ZAUSTAVLJANJE KRVOPROLIĆA /

Hamas ima tri ili četiri dana da odgovori. A onda, ili će pristati ili će tužno završiti, kaže danas Donald Trump koji je jučer predstavio svoj mirovni plan za Gazu. Skromno kaže da je njegov plan potencijalno jedan od najvećih dana u povijesti civilizacije i da će Bliskom Istoku donijeti trajni mir. Ali premda su plan pozdravili europski i neki arapske vođe: nisu svi baš tako entuzijastični, većina se slaže da se radi o okviru, ne konkretnom mirovnom planu. A pitanje je kako će odgovoriti Hamas, BBC piše da su već rekli da ne čuva interese Palestinaca i da će oni teško pristati na predaju oružja. Plan od 20 točaka predviđa prestanak vatre, postupno povlačenje Izraelaca iz Gaze, puštanje taoca i zatvorenika, a Palestince iz Gaze nitko ne bi tjerao. Amerikanci i arapske države zajedno bi razvili međunarodne stabilizacijske snage koje bi obučavale policiju.

I tako, točno sedam dana prije treće obljetnice Hamasovog napada na Izrael, cijeli svijet priča o Trumpovom mirovnom sporazumu. A nas je zanimalo što o tome misli vrsni poznavatelj bliskoistočnih prilika, ratni izvjestitelj, i libanonski Hrvat Hassan Haidar Diab.

