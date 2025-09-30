Čak 106 tisuća ljudi čeka rješenje: Umiru prije nego dobiju pravo koje im pripada

PROBLEM S IINKLUZIVNIM DODATKOM /

Nakon potresne priče iz Slavonskog Broda o pacijentici koja je umrla čekajući inkluzivni dodatak javili su nam se brojni gledatelji koji dodatak već dugo čekaju. Mnoge obitelji šokirane su jer i nakon smrti svojih bližnjih nisu dobili dodatak koji im pripada.

Iz Zavoda za socijalni rad poručuju da je problem u prevelikom broju zahtjeva, a malom broju vještaka. Na rješenje još čeka njih oko 106 tisuća, a mi smo razgovarali s onkološkom pacijenticom koja je vještačena čak godinu dana i dva mjeseca te s s predsjednikom Komore socijalnih radnika Domagojem Kronsteinom. Više pogledajte u videu