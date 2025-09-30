PROBLEM S IINKLUZIVNIM DODATKOM /

Čak 106 tisuća ljudi čeka rješenje: Umiru prije nego dobiju pravo koje im pripada

Nakon potresne priče iz Slavonskog Broda o pacijentici koja je umrla čekajući inkluzivni dodatak javili su nam se brojni gledatelji koji dodatak već dugo čekaju. Mnoge obitelji šokirane su jer i nakon smrti svojih bližnjih nisu dobili dodatak koji im pripada. 

Iz Zavoda za socijalni rad poručuju da je problem u prevelikom broju zahtjeva, a malom broju vještaka. Na rješenje još čeka njih oko 106 tisuća, a mi smo razgovarali s onkološkom pacijenticom koja je vještačena čak godinu dana i dva mjeseca te s s predsjednikom Komore socijalnih radnika  Domagojem Kronsteinom. Više pogledajte u videu

30.9.2025.
18:39
RTL Danas
Inkluzivni DodatakVjestacenjeOnkološki Bolesnici
