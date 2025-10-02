Meteorologinja otkriva kakvo nas vrijeme čeka: 'Može zalepršati i poneka pahulja'

Video /

Nalazimo se između dvije zračne mase, s jedne strane se smjestila ciklona, a sa zapada se prema nama pruža ogranak anticiklone pa je zbog te razlike u tlaku bit će vrlo vjetrovito, osobito uz obalu.

Od jutra u unutrašnjosti promjenjivo, u gorju I pretežno oblačno tu može pasti i malo kiše, a iznad 1500 metara može i zalepršati poneka pahulja. Na Jadranu od jutra pretežno sunčano. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 4 do 9, a uz obalu između 10 i 15, ali će se zbog pojačanog sjeverca i bure činiti i svježije. Više pogledajte u prilogu.