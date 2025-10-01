Većina roditelja zna kako biti dobar, ali ipak udaraju djecu: 'To rade zbog povećanog stresa'

ŠOKANTNI PODACI /

Zbog incidenta u školi u Baškoj Vodi učenici jednog razreda jučer nisu bili na nastavi. Policija je potvrdila da je dijete mlađe od 14 godina tijekom pauze ključem od romobila lakše ozlijedilo pet dječaka. No nisu zatražili liječničku pomoć. U međuvremenu su nam iz škole potvrdili kako su poduzeli sve potrebne mjere i obavijestili nadležne institucije. Nastava se tvrde odvija redovito

" Ravnateljica odnosno škola je postupila po svim protokolima po kojima je trebala postupiti, obaviješteni su i policija i socijalna služba. Jučer djeca iz tg razreda nisu došla na nastavu, međutim prema informacijama koje ja imam danas škola radi i sva djeca su na nastavi, i djeca iz tog razreda, osim tog djeteta. Ne želimo isključivati to dijete, ne želimo ga stigmatizirati, međutim ne želimo ni gurati probleme pod tepih. Ono što smo mi kao općina sad ponudili školi, a danas će biti sastanak u školi,pa ćemo dobiti povratnu informaciju je li to interesantno ili ne,, škola će ukoliko je potrebno angažirati zaštitara a općina će ga plaćati dok je to potrebno", kazao je Vjekoslav Radić, načelnik općine Baška Voda.

Podaci kažu, da svako drugo dijete u posljednjih godinu dana doživjelo je tjelesno kažnjavanje. Pokazuju to rezultati novog istraživanja UNICEF-a. Najčešći oblici su udaranje po stražnjici, povlačenje za uši ili kosu i šamaranje. Stručnjaci upozoravaju da takvo kažnjavanje ostavlja dugoročne negativne posljedice na djecu.

