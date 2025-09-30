S Kaptola za Direkt o zdravstvenom odgoju: 'Ovo nije plašenje roditelja'

OŠTRO PROTIV /

Crkva je, naravno, protiv zdravstvenog odgoja koje u škole planira uvesti grad Zagreb. Zagrebačka nadbiskupija kaže da je nedopustivo da bude ideološki profiliran, misle da se djeci prenosi znanstveno neutemeljena definicija rodnog identiteta, da je kurikulum suprotan moralnim uvjerenjima roditelja: govore o manipulaciji, jezičnom inženjerstvu, jednoumlju, perfidnom ulaženju u dječju intimu. S time da kurikulum uopće ne postoji, zdravstveni odgoj u škole probno ulazi iduće godine, a povjerenstvo koje tek treba odlučiti što će djeca učiti, danas se sastalo prvi put. Više pogledajte u priči Direktovog Petra Panjkote