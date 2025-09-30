HRVATI POLUDJELI ZA NJIMA /

Pomama za lijekovima za mršavljenje: Doznajte tko ih ne smije koristiti i koje nuspojave očekivati

ko pratite Direkt onda znate da je premijer kilograme izgubio zahvaljujući gazpachu, ali zato 35 tisuća ljudi u Hrvatskoj kilograme gubi zahvaljujući  Ozempicu, Wegowyju, Mounjaru, Saxendi i drugim lijekovima za mršavljenje. Prema posljednjim dostupnim podacima u kolovozu je lijekove za mršavljenje koristilo 10 tisuća ljudi. Cijena mjesečne terapije je od 100 do 450 eura. Je li lijek učinkovit i koje su mu nuspojave pitali smo endokrinologinju i dijabetologinju koja vodi Centar za debljinu u KB Sveti Duh,  Anu Mariju Liberati Pršo

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
30.9.2025.
10:29
RTL Direkt
LijekMršavljenjeDoktorica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx