Nijemci i Turci u svađi, a čiji kebab Hrvati više vole? 'To je njemačka izmišljotina, ali...'

MLJEVENO ILI REZANO? /

Je li pravi kebab meso narezano na tanke kriške ili mljeveno nalik pašteti nabijeno na kolac? Turska je pokušala zaštititi svoj specijalitet, i kebabdžinicama u cijeloj Europi nametnuti svoj recept za pravi tradicionalni kebab. Ali onda se pobunila Njemačka gdje su kebab, istina, donijeli Turci, ali se recept promijenio. Oni kažu: doner kebab pripada Njemačkoj. Pa se ovim važnim pitanjem: što je kebab, a što nije - pozabavio naš Rikardo Stojkovski.