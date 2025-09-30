Nijemci i Turci u svađi, a čiji kebab Hrvati više vole? 'To je njemačka izmišljotina, ali...'

BUJA CRNO TRŽIŠTE /
Koliko su Hrvati spremni platiti za ljepotu? Stručnjaci upozoravaju na opasne trendove
Je li pravi kebab meso narezano na tanke kriške ili mljeveno nalik pašteti nabijeno na kolac? Turska je pokušala zaštititi svoj specijalitet, i kebabdžinicama u cijeloj Europi nametnuti svoj recept za pravi tradicionalni kebab. Ali onda se pobunila Njemačka gdje su kebab, istina, donijeli Turci, ali se recept promijenio. Oni kažu: doner kebab pripada Njemačkoj. Pa se ovim važnim pitanjem: što je kebab, a što nije - pozabavio naš Rikardo Stojkovski.