Morski psi u 'trojcu': Dva mužjaka i ženka snimljeni u strasti, trajalo je 110 sekundi

A sada jedno posebno otkriće iz Tihog Oceana. Ondje je snimljen, pazite sad: menage a trois morskih pasa, prvi ikada snimljeni se*s u troje morskih pasa. Sve se dogodilo dok je jedan morski biolog ronio kod Nove Kaledonije gdje je uočio morske pse leoparde. Rekao je da je znao da će se nešto posebno dogoditi. I dogodilo se parenje u troje. Jedna ženka i dva mužjaka prepustili su se strastima, sve je trajalo točno 110 sekundi. Za CNN je ispričao da je riječ o rijetkom slučaju jer istraživači inače nemaju priliku svjedočiti parenju bilo koje vrste morskih pasa, a kamoli vidjeti ovakvo nešto