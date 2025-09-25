Sve o obnovi tunela Učka: Od izvora do posebne rasvjete

POVIJESAN DAN ZA ISTRU /

Bolja ventilacija, nova rasvjeta, protupožarna zaštita, sustav za nadzor i komunikaciju te probijanje novih evakuacijskih izlaza. Prije godinu dana otvorena je nova, druga cijev tunela, a sada će vozila ponovno krenuti i kroz obnovljenu, 40 godina staru cijev kroz Učku. Radove je u dvije smjene izvodilo oko 150 radnika. Obnova vrijedna oko 25 milijuna eura, jedan je od najopsežnijih zahvata na Istarskom ipsilonu. Detalje o radovima otkrio nam je generalni direktor BINA Istre Dario Silić