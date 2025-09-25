Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka do kraja tjedna

CIKLONA SE PREMJEŠTA /

Uzrok ovom burnom danu i obilnoj kiši koja je potopila Dalmaciju je premještanje ciklone sa centrom u Jadranu. Sutra će odmaknuti dalje od nas pa će ujutro još biti kiše na Jadranu - i na sjevernom i na južnom dijelu, ali to neće biti ni blizu ovih količina koje su pale danas ili se očekuju u noći. U zapadnom i gorskom dijelu pred jutro razvedravanje zbog čega će nastati magla koja će trajati veći dio prijepodneva. Više pogledajte u prognozi meteorologinje Ane Bago Tomac