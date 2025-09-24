Novi detalji sa suđenja: Zašto je Dekanić zvao šefa policije nakon prometne nesreće?

BIVŠI ŽUPAN /

Nastavljeno je suđenje Damiru Dekaniću, bivšem županu Vukovarsko - srijemske županije i ostalima optuženima za neistinito prikazivanje prometne nesreće koju je prema optužnici Dekanić izazvao vozeći službeni automobil u alkoholiziranom stanju. Svoja saznanja o zbivanjima nakon prometne nesreće i Dekanićevom telefonskom pozivu iznio je tadašnji načelnik Policijske uprave vukovarsko-srijemske. Više pogledajte u prilogu reportera Bojana Uranjeka