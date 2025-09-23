Svima dostupni, jeftini i teško ih je detektirati: Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje?

DOBA DRONOVA /

Najosnovniji košta par stotina eura, tih je, teško uočljiv - a može nositi eksploziv, pa i nervni plin. Dron u ratu može biti itekako ubojit i destruktivan. Rusija i Ukrajina koriste ih do te mjere da neki njihov sukob nazivaju "ratom dronova", a uskoro bi ih se moglo koristiti i u rojevima po tisuću komada. Kako se od njih obraniti, to je tek u povojima: pa ne čudi da su zbog nekoliko nepoznatih dronova u blizini sinoć satima bili zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu i Oslu. Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje? Više pogedajte u prilogu