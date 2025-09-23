David Vlajčić o širenju afričke svinjske kuge

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

IZJAVA IZ OSIJEKA /

U Slavoniji se nastavlja borba s afričkom svinjskom kugom. U ponedjeljak su potvrđena i dva nova slučaja zaraze u mjestu Sveti Đurađ kod Donjeg Miholjca.

Do kraja tjedna bit će usmrćeno gotovo 10 tisuća svinja na farmi Sokolovac. Zbog prodora bolesti stroge su mjere kontrole i na državnim granicama. U akciju suzbijanja ove visoko zarazne bolesti trebali bi se uključiti lovci kako bi se spriječilo i širenje bolesti među divljim svinjama. Planira se korištenje termo vizijskih kamera i dronova. Najviše su zabrinuti proizvođači.

Održan je i treći sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge. Ministar poljoprivrede David Vlajčić potom se iz Osijeka obratio medijima.

