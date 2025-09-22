Hoće li eutanazija 10 tisuća svinja dovesti do poskupljenja mesa?

MINISTAR PROGLASIO 'RAT' BOLESTI /
Samo jedna tvrtka zbrinjava na tisuće eutanaziranih svinja; Policija prijeti kaznama
Afrička svinjska kuga je virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Svinje naglo obolijevaju, gube apetit, postaju slabe i imaju visoku temperaturu. Često se javljaju crvenilo ili potamnjenje kože, posebno na ušima, trbuhu i nogama.
Često dolazi i do otežanog disanja, povraćanja, krvavog proljeva, a samo nekoliko dana nakon pojave simptoma - svinje ugibaju.
Marina Brcković razgovarala je sa Zoranom Lukovićem, profesorom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Više u videu...