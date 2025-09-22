Mlada pjevačka nada Jakov Jozinović gostovao u emisiji 'MagNet': 'Znao sam da ću raditi velike stvari'

OBJAVLJUJE NOVU PJESMU /

Talentirani glazbenik Jakov Jozinović bio je gost u emisiji MagNet, gdje ga je ugostila voditeljica Nikolina Pišek. Ovaj 20-godišnji mladić, osim na društvenim mrežama, eksplodirao je i na ovogodišnjem Špancirfestu gdje ga je tisuću ljudi došlo gledati uživo,

"Koliko su nam ljudi rekli, bilo je između 4.000 i 5.000 ljudi. Ne mogu reći da su se dojmovi već slegli, jer nitko, mislim da u ovoj industriji ne može biti svjestan ovakvih stvari. Ali ovih brojki i svega što se događalo, ni malo ne mogu biti svjestan, ali ono što mogu jest biti zahvalan", rekao je simpatični Jakov.

Priznao je da je od samog početka znao i čvrsto želio ostvariti velike stvari te da je duboko u sebi vjerovao da je glazba njegov pravi put i poziv, no nije očekivao da će njegov put krenuti tako rano. "Ja sam znao i čvrsto sam to želio i znao sam u dubini samoga sebe da ću jednom raditi velike stvari i da je to neki moj put i poziv. Ali ovoliko rano da moj put ka tome krene, nisam očekivao."

Dodaje da je trenutno okružen ljudima kojima vjeruje i koji rade za njega te da ne piše svoje tekstove jer smatra da to drugi rade bolje, a za fanove priprema i velike novosti! "Ali ono što možemo najaviti jest da moja nova pjesma izlazi u desetom mjesecu", poručio je.