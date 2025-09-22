DRAMA NA SETU /

Slavni holivudski glumac zadobio potres mozga na snimanju novog Spider-Mana

Foto: Profimedia

Glumac Tom Holland završio je u bolnici

22.9.2025.
9:07
Britanski glumac Tom Holland (29) hitno je prevezen u bolnicu nakon nesreće tijekom izvođenja vratolomije na setu najnovijeg filma Spider-Man: Brand New Day.

Prema dostupnim informacijama, Holland je pao i udario glavom, pri čemu je zadobio potres mozga. Snimanje filma, čiji je budžet procijenjen na 150 milijuna funti, trenutno je obustavljeno, a prekid bi mogao potrajati tjednima. Incident se dogodio u petak u Leavesden studijima u Watfordu. Iz Leavesden studija i Sony Picturesa još nisu komentirali incident. Glasnogovornik Hitne pomoći istočne Engleske potvrdio je kako su u petak ujutro intervenirali te da je pacijent prevezen u bolnicu na daljnju medicinsku obradu.

Uz Hollanda, u bolnicu je prevezena i žena za koju se pretpostavlja da je bila kaskaderka. Zasad nema službenih informacija o težini njezinih ozljeda.

Glumčev otac, komičar Dominic Holland, potvrdio je tijekom humanitarnog događaja u Mayfairu da njegov sin “neko vrijeme neće biti na snimanjima”. Tom i njegova zaručnica, glumica Zendaya (28), također su bili prisutni na događanju, no Holland je ranije napustio večer jer se osjećao loše.

Također, Spider-Man: Brand New Day bit će Hollandov četvrti samostalni film u ulozi slavnog superjunaka, a premijera je planirana za srpanj sljedeće godine.

