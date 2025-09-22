Otkrivamo jelovnik slavnih: Što se nalazi na tanjurima Jennifer Aniston, Khloé Kardashian, Kate Middleton...

Holivudske zvijezde otkrivaju svoje male gastro-tajne. Njihovi tanjuri prepuni su boja, laganih proteina i svježeg voća, a upravo takvi obroci pomažu im da zadrže energiju i besprijekornu liniju.

Od kraljica salata do ljubiteljica grilla i smoothieja, slavne dame znaju kako spojiti užitak i zdravlje bez odricanja.

U nastavku donosimo fotogaleriju zvijezda i njihovih favorita – možda baš među njima pronađete inspiraciju za svoj jelovnik.