Antonio Plazibat napravio vratolomiju na skakonici: Pogledajte skok koji je ostavio sve bez daha

Na otvorenom bazenu Poljuda održano je još jedno izdanje sportskog i humanitarnog spektakla „Najluđi skakač Hrvatske“, koje je i ove godine privuklo veliki broj gledatelja. Riječ je o natjecanju u kojem najodvažniji skaču s desetmetarske skakaonice i pokušavaju oduševiti žiri originalnošću i hrabrošću.

Glavni pokretač cijele priče je splitski kickboksač Antonio Plazibat, ujedno i sudac, koji je tradiciju nastavio i ove godine – upravo on je prvi skočio i otvorio natjecanje.

"Iskreno, nikad se ne bih upustio u ovo da nema humanitarne strane. Previše je živciranja, obaveza i dogovora, ali kad vidim ovoliko ljudi i dobru energiju, odmah znam da se isplatilo. Ove godine će biti još uspješnije nego ranije", kazao je Plazibat, otkrivši kako je zahvaljujući sponzorima već prikupljeno oko 20 tisuća eura, a tome će se dodati i današnji prihod od ulaznica, hrane i pića.

Manifestaciju je podržao i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a atmosfera je bila prava ljetna – vesela, zabavna i natjecateljska.

Nakon nekoliko rundi žiri je donio odluku: titulu „Najluđeg skakača Hrvatske 2025.“ odnio je 15-godišnji Blaž Vrsalović, drugo mjesto pripalo je Mateju Ivanu Maroviću, dok je treći bio Luka Stanić.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'