NI GVARDIOLA NIJE ŠTEDIO /

Još će se dugo pričati o onome što je Guardiola napravio: Pljuvanje, poljubac sucu, udaranje po glavi...

Foto: Profimedia
Pep Guardiola neočekivano je postao glavna zvijezda derbija Arsenala i Manchester Cityja, prvo je prigovarao Gvardiolu.
U derbiju Premiershipa između Arsenala i Manchester Cityja (1:1) rezultat je pao u drugi plan, jer je Pep Guardiola ukrao pažnju jednim neuobičajenim potezom.

U samoj završnici susreta, dok se raspravljao s četvrtim sucem o sudačkoj nadoknadi, španjolski trener iznenadio je sve, nasmijan ga je poljubio! Snimka je odmah završila na društvenim mrežama i postala viralna, zasjenivši i golove Haalanda i Martinellija.

Iako je City na kraju ispustio pobjedu, Guardiolin spontani poljubac postao je glavna tema derbija i trenutak koji će se dugo prepričavati.

21.9.2025.
21:35
Sportski.net
Profimedia
Pep GuardiolaManchester CityArsenal
