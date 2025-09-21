Još će se dugo pričati o onome što je Guardiola napravio: Pljuvanje, poljubac sucu, udaranje po glavi...

drama u završnici /
Gvardiol među najboljima u sastavu Cityja, ali onda mu je 'pobjegao' Arsenalov Brazilac
U derbiju Premiershipa između Arsenala i Manchester Cityja (1:1) rezultat je pao u drugi plan, jer je Pep Guardiola ukrao pažnju jednim neuobičajenim potezom.
U samoj završnici susreta, dok se raspravljao s četvrtim sucem o sudačkoj nadoknadi, španjolski trener iznenadio je sve, nasmijan ga je poljubio! Snimka je odmah završila na društvenim mrežama i postala viralna, zasjenivši i golove Haalanda i Martinellija.
Iako je City na kraju ispustio pobjedu, Guardiolin spontani poljubac postao je glavna tema derbija i trenutak koji će se dugo prepričavati.