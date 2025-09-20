FESTIVAL NARODNIH PREDAJA /

Jezivi svijet lanaca i bajki: Perunfest u znaku Krampusa donio mračnu bajku u Lomnicu

U Donjoj Lomnici i ove godine se održava festival zaboravljenih priča i narodnih predaja pod nazivom Perunfest. Ovaj jedinstveni događaj vraća u život mitske likove, stare običaje i bajkovite priče iz hrvatske tradicije.  

Od štandova s ručnim radovima, igračkama, hranom i pićem, brojnih tematskih kućica performansa do predstava i nastupa, za svakog posjetitelja naći će se ponešto.

Ovogodišnja tema posvećena je Krampusu i njegovim lancima, a festival ponovno spaja zabavu, mistiku i očuvanje kulturne baštine.

Sad već tradicionalnu slamnatu skulpturu Krampus, osmislio je Nikola Faller, jedinstveni umjetnik na ovim prostorima, koji svoje radove i intervencije izrađuje od prirodnih materijala ili pronađenih elemenata u krajoliku.

