Rafalei grmili iznad Vukovara: Hrvatska vojska pokazala čime raspolaže

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar obrane Ivan Anušić sudjelovali su na obilježavanju 34. obljetnice Bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske, čiji su pripadnici 1991. godine branili taj grad od agresije bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako u Vukovaru "dajemo zavjet hrvatskom narodu da pamtimo hrabrost hrvatskih branitelja iz rujna 1991. godine do zadnjeg dana obrane, dajemo zavjet da nećemo zaboraviti Vukovar niti jednog hrvatskog branitelja".

"Želim i danas iskazati zahvalu braniteljima Vukovara, svim tim hrabrim ljudima koji su prije 34 godine stali u obranu Vukovara i Hrvatske. Mnogi od njih nisu dočekali slobodu i na poseban način danas njima iskazujemo zahvalu“, kazao je podsjetivši da su pripadnici 204. brigade do zadnjeg dana obrane davali sve od sebe.

Hrvatska je bila žrtva brutalne velikosrpske agresije. Vukovar je branio Hrvatsku ovdje na Dunavu, a Hrvatskqa je bila izložena brutalnoj agresiji od krajnjega juga do krajnjeg istoka, što govori o složenosti obrane domovine, naglasio je Medved.

Vladin prioritet i dalje je pronalazak nestalih osoba iz Domovinskog rata na čemu će neumorno inzistirati i raditi. „Želim otvrditi da je naš plan ovdje u Vukovaru ili neposrednoj okolici izgraditi centar za branitelje, kao mjesto gdje će imati trajni boravak i sigurnost, starost u miru“, rekao je Medved.

Po riječima vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka, narod koji zaboravlja svoju prošlost ide slijep kroz budućnost.

Relativizacija odgovornosti za agresiju na Hrvatsku i dalje traje

"Upravo kroz ovakva obilježavanja prenosimo istinu o Domovinskom ratu novim naraštajima jer još uvijek, poglavito s druge strane Dunava, postoje oni koji negiraju istinu o Domovinskom ratu“, rekao je Pavliček poručivši kako imamo pravo biti ponosni na sve one koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.

Branko Borković, posljednji zapovjednik 204. brigade, kazao je kako se ta brigada stvarala u borbama. Kritizirao je aktualne pokušaje oživljavanja agresivne prošlosti i sustavno veličanje zločinaca u Srbiji, upozorivši da relativizacija odgovornosti za agresiju na Hrvatsku i dalje traje.

U osam sati ujutro program je krenuo budnicom ulicama Vukovara i mimohodom ratnih zastava, a tijekom dana može se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi OSRH i MUP-a te prezentacija rada Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, a predviđen je i prikaz sposobnosti pripadnika MUP-a i OSRH. Minutom šutnje odana je počast vukovarskim braniteljima i civilima, te svim žrtvama Domovinskog rata.

Središnja svečanost, uz obraćanja i glazbeni program, održana je u dvorištu Dvorca Eltz. Upriličio ju je prelet francuskih borbenih aviona Rafale.

U spomen na poginule i nestale zapaljene su svijeće i položeni vijenci, a vukovarskim nebom preletjeli su višenamjenski borbeni zrakoplovi Rafalei.

Vukovar je bio pod opsadom 87 dana, a nakon pada u studenom 1991. godine, grad je bio okupiran do 1998. Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja omogućila je povratak Vukovara pod hrvatsku vlast.

Bitka za Vukovar, koja je započela 25. kolovoza 1991., pokazala je snagu otpora hrvatskih branitelja, suočenih s nadmoćnom JNA i paravojnim snagama koje su gotovo tri mjeseca svakodnevno granatirale i napadale grad. Poginulo je 2717 hrvatskih branitelja i civila.