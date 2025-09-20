Nekadašnja WWE zvijezda prohodala nakon gotovo 20 godina u kolicima

Lex Luger, pravim imenom Lawrence Pfohl, bivša je zvijezda prefoseionalnog hrvanja, tzv. kečer. Dugo vremena bio je jedno od najprepoznatljivijih lica u 'sports entertainmentu' uz imena poput Hulka Hogana, Shawna Michaelsa, Stone Cold Stevea Austina i brojne druge. 67-godišnjak je ranije ove godine primljen i u Kuću Slavnih WWE-ja zbog svojih legendarnih vratolomija u ringu.

Nažalost, njegovoj karijeri kraj je došao 2007. kada je doživio stravičnu ozljedu koja ga je učinila paraliziranim, no na društvenim mrežama objavljen je video Lugera kako hoda po prvi puta nakon 18 godina.

Lugeru je ukliješten živac u leđima zbog čega je bio privremeno paraliziran, a taj se događaj naziva i infarkt leđne moždine. Dolazi do prestanka dovoda krvi do kralježnične moždine te je zbog toga Luger izgubio pokretljivost u svim udovima. Do 2014. mogao je samostalno stajati, ali ne i hodati, a od tada je gotovo stalno prikovan za kolica.

Ipak, njegov bliski prijatelj Dallas Page na društvenim mrežama objavio je video na kojem se može vidjeti Lugera kako samostalno ustaje iz kolica i stoji nekoliko sekundi prije nego se morao osloniti na hodalicu. Objasnio je kako su on i Luger godinama prakticirali jogu te je zbog toga Luger vratio dio mobilnosti.

