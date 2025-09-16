Dončić kupio vilu od Šarapove: Evo koliko je platio velebno zdanje kakvo se rijetko viđa
Jedino što će morati izgraditi košarkaški teren na svom zemljištu, zasad ga nema
Razigravač Lakersa Luka Dončić kupio je bivšu rezidenciju bivše tenisačice u Manhattan Beachu.
Dončić je mislio je da će cijelu NBA karijeru provesti s Maverickima. Zato je kupio kuću u Dallasu koja je koštala 15 milijuna dolara. Tjedan dana nakon te kupnje, prodan je Lakersima. Sada je slovenski razigravač uvjeren da će dugo ostati u Los Angelesu. Zato je kupio novu kuću.
Krajem kolovoza Dončić je kupio vilu koja je pripadala Mariji Šarapovoj. Platio je 25 milijuna dolara za nekretninu, koja se nalazi u ekskluzivnom naselju Hill Section na Manhattan Beachu. Izgrađena je 2015. godine pod nadzorom bivše tenisačice, koja je platila 4,1 milijun dolara i srušila izvornu zgradu kako bi izgradila novu po svom ukusu.
Spektakularan pogled
Kuća ima gotovo 800 četvornih metara, prostire se na tri kata i ima pet spavaćih soba, dnevni boravak s direktnim pristupom bazenu, kuglanu s dvije staze i kućno kino. Međutim, jedna od glavnih atrakcija je spektakularan pogled na Tihi ocean.
Ovog ljeta, Dončić je potpisao trogodišnje produženje ugovora s Lakersima vrijedno 165 milijuna dolara. Iako nikad ne znate što se može dogoditi u NBA ligi, a najbolji primjer je ovaj razigravač, njegovi budući planovi uključuju preseljenje u Los Angeles. Jedino što će morati izgraditi košarkaški teren na svom zemljištu. Zasad ga nema.
