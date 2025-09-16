Dončić kupio vilu od Šarapove: Evo koliko je platio velebno zdanje kakvo se rijetko viđa

Razigravač Lakersa Luka Dončić kupio je bivšu rezidenciju bivše tenisačice u Manhattan Beachu.

Dončić je mislio je da će cijelu NBA karijeru provesti s Maverickima. Zato je kupio kuću u Dallasu koja je koštala 15 milijuna dolara. Tjedan dana nakon te kupnje, prodan je Lakersima. Sada je slovenski razigravač uvjeren da će dugo ostati u Los Angelesu. Zato je kupio novu kuću.

Krajem kolovoza Dončić je kupio vilu koja je pripadala Mariji Šarapovoj. Platio je 25 milijuna dolara za nekretninu, koja se nalazi u ekskluzivnom naselju Hill Section na Manhattan Beachu. Izgrađena je 2015. godine pod nadzorom bivše tenisačice, koja je platila 4,1 milijun dolara i srušila izvornu zgradu kako bi izgradila novu po svom ukusu.

Spektakularan pogled

Kuća ima gotovo 800 četvornih metara, prostire se na tri kata i ima pet spavaćih soba, dnevni boravak s direktnim pristupom bazenu, kuglanu s dvije staze i kućno kino. Međutim, jedna od glavnih atrakcija je spektakularan pogled na Tihi ocean.

Ovog ljeta, Dončić je potpisao trogodišnje produženje ugovora s Lakersima vrijedno 165 milijuna dolara. Iako nikad ne znate što se može dogoditi u NBA ligi, a najbolji primjer je ovaj razigravač, njegovi budući planovi uključuju preseljenje u Los Angeles. Jedino što će morati izgraditi košarkaški teren na svom zemljištu. Zasad ga nema.

Vilu pogledajte OVDJE.

