Izbornik BiH otvorio dušu nakon Eurobasketa: ‘Prava ljubav prema domovini se pokaže u teškim trenucima’

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočila se s brojnim problemima uoči i tijekom Eurobasketa 2025. Uz velik broj ozlijeđenih startera, dodatni udarac bile su i odluke nekolicine igrača koji su odbili nastupiti za nacionalni tim.

O toj situaciji otvoreno je i vrlo emotivno progovorio izbornik Adis Bećiragić u emisiji na “Hayat TV-u”. Njegove riječi odjeknule su snažno, jer nisu bile samo sportska analiza, nego i osobno svjedočanstvo.

'Naljutio sam se na trenera, neću da igram. Kakav si ti miš. Kakav si ti bednik. Kakav si ti patriota? Naljutim se na trenera, ostavim svoju raju i neću da igram. To su bednici i klošari. Sve to govorim zato što sam i sam prošao kroz takve trenutke. Mogao sam se sto puta naljutiti, mogao sam se sto puta prodati za pare' rekao je Bećiragić.

Potom je nastavio u dahu:

'Bosanac patriota pokaže se kad svi tvoji pobjegnu, a ti ostaneš. Kad svi pobjegnu od puške, ti uzmeš pušku. Kad ti država kaže da ideš igrati, ti ideš igrati. Ne pitaš je li hotel s pet zvjezdica ili gvozdeni krevet. Kad ti ponude novac da ostaviš domovinu, ti kažeš ne, ja biram svoju državu, a ne lovu.'

Bećiragić se prisjetio i najtežih trenutaka u privatnom životu:

'Kad zakopaš svoju majku, koja ti je najvažnija osoba na svijetu, i za 20 sati izađeš na teren na Europskom prvenstvu, bez da pokažeš bol koju nosiš u srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju. Zato svima onima koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja – mogu reći da sam potpuno rahat!'

Izbornik je ovom izjavom poslao jasnu poruku da igrati za reprezentaciju nije privilegija, nego obaveza i čast. Njegove riječi zasigurno će odjeknuti među igračima koji su odlučili preskočiti Eurobasket, ali i među onima koji će tek kročiti u nacionalni dres.

