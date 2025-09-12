Turska razbila Grčku: Čeka nas spektakl u velikom finalu protiv Njemačke

U finalu ovogodišnjeg Eurobasketa košarkaša u Rigi igrat će Njemačka i Turska, nakon što su svjetski prvaci Nijemci u prvom polufinalu svladali Fince sa 98-86 (30-26, 31-21, 20-26, 17-13), u drugom su polufinalu Turci deklasirali Grke sa 94-68 (26-16, 23-15, 23-20, 22-17).

I Njemačka i Turska su do finala stigle s po osam pobjeda u osam susreta.

Dennis Schroeder je sa 26 koševa i 12 asistencija bio najefikasniji kod Njemačke, Franz Wagner je dodao 22, dok su Olivier Nkamouah sa 21 pogotkom i 9 skokova te Lauri Markkanen 16 ubačaja i osam skokova bili najbolji kod Finske.

Kod Turske je briljirao Ercan Osmani sa 28 koševa, Cedi Osman je dodao 17, a Alperen Sengun 15 uz 12 asistencija, dok je Kostas Sloukas ubacio 15, a Giannis Antetokounmpo 12 uz 12 skokova za Grčku.

Turska je vodila od početka pa do kraja dvoboja protiv Grčke. Otvorila je susret sa 7-0, do kraja prve četvrtine na krilima izvrsnog Osmanija koji je u tom dijelu ubacio 14 poena uz šut za tricu 4-4 stigla i do 26-16. Grci su se početkom druge četvrtine primakli na 26-20 samo da bi uslijedio novi nezadrživ udar Turaka koji su odjurili na 45-24.

Ogromna razlika

U trećoj četvrtini Turci su povećali prednost na 26 razlike (64-38) prije no što su Grci malo smanjili, ali u 39. minuti bilo je i najvećih 30 (91-61) da bi završilo sa 26 razlike.

Njemačka je ovom pobjedom osigurala svoje četvrto odlučje s europskih prvenstava u povijesti, nakon senzacionalnog zlata 1993. osvojenog na domaćem terenu u Muenchenu, srebra iz 2005. te bronce osvojene prije tri godine opet na domaćem terenu u Berlinu. Turska je, pak, osigurala svoju drugu europsku medlaju, nakon srebra osvojenog na domaćem terenu 2001.

S druge strane, Finskoj je već plasman u polufinale najveći uspjeh u povijesti no za medalju će morati pobijediti u nedjelju u dvoboju za broncu, dok će Grčka pokušato osvojiti svoje šest odličje na europskim prvenstvima, nakon zlata 1987. i 2005., srebra 1989. te bronci 1949. i 2009.

Susret za broncu i finale na programu su u nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'