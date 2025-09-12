Svijet sporta zavijen u crno: Nakon duge i teške borbe umrla 30-godišnja košarkašica

U 30. godini života, nakon duge i hrabre borbe s rakom dojke, preminula je Tiana Mangakahia, bivša košarkaška reprezentativka Australije.

Njezina obitelj oprostila se od nje emotivnom porukom: "Tiana je bila svjetlost koja je dotakla živote svih koje je srela svojom dobrotom, snagom i toplinom. Borila se do samog kraja, pokazujući hrabrost i dostojanstvo koje riječi ne mogu opisati."

Heartbreaking news in our basketball community, Tiana Mangakahia passed away last night at age 30. At peace now after fighting cancer so hard several times.

A vibrant, beautiful person 💔💔💔 pic.twitter.com/Ng5LeMZdwy — Megan Hustwaite (@MeganHustwaite) September 12, 2025

Brojne poruke sućuti preplavile su internet. Od košarkaških legendi poput Lauren Jackson do NBA zvijezde Josha Giddeya, cijeli sportski svijet odao je počast djevojci koja je postala veća od života. Košarkaški savez Australije poručio je: "Tiana nas je sve inspirirala svojom hrabrošću i otpornošću... Njezin utjecaj na košarku i šire neće biti zaboravljen."

We are deeply saddened by the loss of Tiana Mangakahia.

Our deepest sympathies are with the Mangakahia family and her loved ones. pic.twitter.com/kCiGUuJib2 — WNBL (@WNBL) September 12, 2025

Put do zvijezda: Od Australije do Syracusea

Rođena 21. travnja 1995., Tiana je od malih nogu pokazivala izniman talent. Kao ponosna stanovnica Queenslanda, prošla je sve mlađe australske selekcije, a njezin put vodio ju je kroz WNBL ligu gdje je igrala za AIS i Townsville Fire. Ipak, njezina je sudbina bila ispisana na većoj pozornici.

Godine 2017. odlazi u Sjedinjene Države kako bi igrala sveučilišnu košarku za prestižno Sveučilište Syracuse. Tamo je ova australska "džepna raketa" eksplodirala. Odmah je postala nositeljica igre, vodeći cijelu naciju po broju asistencija u prvoj sezoni. Dva puta je izabrana u prvu momčad All-ACC konferencije, srušila je školski rekord u asistencijama i vodila svoju ekipu do najboljeg plasmana u povijesti na NCAA turniru. Njezina igra bila je praznik za oči – munjevita brzina, nevjerojatan pregled igre i hrabrost da preuzme odgovornost.

Prva bitka i nevjerojatan povratak

Upravo na vrhuncu sveučilišne karijere, 2019. godine, život joj je zadao najteži udarac – dijagnosticiran joj je rak dojke. Svijet se srušio, ali Tiana nije odustala. Prošla je kroz iscrpljujuće kemoterapije, dvostruku mastektomiju i rekonstruktivnu operaciju. Samo nekoliko mjeseci kasnije, proglašena je zdravom.

Njezin povratak na teren u sezoni 2020./21. bio je jedna od najinspirativnijih sportskih priča. Ne samo da se vratila, već je igrala na vrhunskoj razini, zasluživši poziv u trening kamp WNBA ekipe Phoenix Mercury, gdje je trenirala uz svoju heroinu Dianu Taurasi. Vrhunac karijere doživjela je 2021. kada je s australskom reprezentacijom, popularnim "Opalsicama", osvojila brončanu medalju na FIBA Azijskom kupu.

Posljednje poglavlje

Nakon povratka u domovinu, potpisala je za Sydney Flames. No, 2023. godine, bolest se vratila u najagresivnijem obliku – rak u četvrtom stadiju, proširen na druge dijelove tijela. Bila je prisiljena na mirovinu. Ipak, ni tada se nije predala. Ostala je uz voljeni sport kao pomoćna trenerica Flamesa, pronalazeći svrhu i strukturu u svakodnevnom radu s ekipom.

Njezina ljubav prema košarci bila je jača od bolesti. U travnju 2025., na zaprepaštenje mnogih i protivno liječničkim savjetima, ponovno je obukla dres. Vratila se u svoj matični klub, Southern Districts Spartans. Njezine riječi iz tog razdoblja odzvanjaju vječno: "Rak me plaši, ali više me plaši ne živjeti život punim plućima." Iako njezino zdravlje nije izdržalo do kraja sezone, svaki trenutak na parketu bio je pobjeda.