Bivši vlasnik Dallas Mavericksa kaje se zbog Dončića: Prodaja kluba je bila katastrofa

Mark Cuban, bivši vlasnik Dallas Mavericksa, u iskrenom razgovoru na The All-In Podcastu priznao je da žali zbog načina na koji je prepustio kontrolu nad klubom nakon što je krajem 2023. prodao većinski udio obitelji Miriam Adelson i Patricka Dumonta.

Cuban je otkrio da je očekivao kako će i nakon prodaje zadržati kontrolu nad sportskim operacijama, no NBA liga jasno je poručila da 'guverner kluba donosi sve konačne odluke'. Time je glavnu riječ preuzeo generalni menadžer Nico Harrison.

'Sj**o sam. Kad sam radio taj dogovor, polazio sam od pretpostavke da ću i dalje voditi sportski dio. Čak smo pokušali ubaciti to u ugovor, ali NBA je odbila. Nakon što smo otišli do Finala 2024., nisam htio smetati i mislio sam – neka ekipa radi svoj posao. Ispalo je da je to bila greška,' priznao je Cuban.

Posebno je istaknuo trenutak kada je Harrison, bez njegove uključenosti, napravio jedan od najkontroverznijih poteza u povijesti kluba kada je razmjenio Luku Dončića u Los Angeles Lakerse za Anthonyja Davisa na samom trade deadlineu.

Mavericksi su nakon toga doživjeli krah, ozljedama načeta momčad propustila je doigravanje, ali je na draft lutriji osvojila pravo na prvi pick i dovela Dukeovu senzaciju Coopera Flagga. Taj rasplet dodatno je raspirio glasine da je lutrija bila namještena.

Cuban danas priznaje da je situaciju trebao drugačije odigrati:

'Unutar kluba je bilo ljudi koji nisu htjeli da sudjelujem, a oni su na kraju pobijedili. Ja sam izgubio. No to je prošlost, i dalje sam hardcore navijač Mavsa,' zaključio je bivši vlasnik.

