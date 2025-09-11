Slovenski mediji razočarani, ali ponosni: 'Dončićev potez će odjeknuti'

Slovenska košarkaška reprezentacija ispala je od Njemačke u četvrtfinalu Eurobasketa 2025. Slovenci su odigrali odličnu utakmicu u kojoj su većinu vremena imali prednost, ali na kraju su Nijemci pokazali više i idu u polufinale.

"Igrali su izvrsno, nadali smo se i tresli s njima, ali na kraju su Nijemci slavili", piše 24ur. "Rijetki su vjerovali u njih, mnogi su predviđali debakl. Bilo je pesimizma u Sloveniji prije odlaska na Europsko prvenstvo, ali slovenski su košarkaši sve više zračili optimizmom iz utakmice u utakmicu. Nažalost, nisu uspjeli u borbi za polufinale protiv svjetski prvaka, Njemačke", piše dalje u tekstu.

Slovenci djelomično krive i suce za poraz. Luka Dončić dobio je tehničku u drugoj minuti utakmice, a na četvrtoj je osobnoj bio već u trećoj četvrtini.

"Dončićev potez odmah nakon utakmice daleko će odjeknuti. Podigao je loptu i odnio je jednom od sudaca, ljubazno mu je dodao, a zatim hladno rekao: „Sram te bilo.“ Iako ga često optužujemo da se previše petlja sa sucima, u ovom slučaju ga je teško kriviti", piše slovenska Ekipa.

