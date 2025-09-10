Stigla vijest o legendi američke košarke koja će rastužiti mnoge

LeBron James ima 40 godina ulazi u 22. NBA sezonu, ali i dalje ne otkriva planove za budućnost. Pod ugovorom je s Lakersima do ljeta 2026., no ništa ne jamči da će igrati do kraja tog razdoblja.

ESPN-ov insajder Brian Windhorst tvrdi da LeBron odluku donosi iz godine u godinu. Moguće je da se umirovi nakon ove sezone, ali i da ostane još nekoliko godina, pogotovo ako dobije priliku zaigrati s mlađim sinom Bryceom.

Ako se odluči na promjenu sredine, kao opcije spominju se Cleveland, New York, Dallas i Miami.

Sve o NBA ligi čitajte na portalu Net.hr!

Unatoč godinama, LeBron je i dalje na elitnoj razini. Prošle sezone prosječno je bilježio 24.4 poena, 8.2 asistencije i 7.8 skokova, te je izabran u drugu All-NBA petorku. Jedno je sigurno, i s 40 godina ostaje zvijezda oko koje se vrti NBA.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška