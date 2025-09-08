Prvi favoriti Eurobasketa ostali bez trenera pred četvrtfinale protiv Dončića i ekipe

Njemačka je pokazala najviše na ovogodišnjem Eurobasketu i nakon utakmica po skupinama zavrijedila ulogu prvog favorita. U osmini finala su izbacili Portugal, a u srijedu će protiv Slovenije igrati za polufinale.

Na toj utakmici bit će bez svog izbornika Alexa Mumbrúa koji je hospitaliziran uoči Eurobasketa pa se vratio na klupu za meč s Portugalom, ali sada je jasno da nije u stanju biti na klupi te će momčad Njemačke do kraja turnira voditi Alan Ibrahimagić. Mumbrú muči akutna infekcija te će morati nastaviti liječenje.

"Posljednjih nekoliko dana shvatio sam da fizički nisam spreman trenirati momčad s klupe tijekom utakmica. Odlučio sam prilagoditi uloge trenerskog osoblja i dati Alanu odgovornost glavnog trenera tijekom utakmica. I dalje ću biti na klupi, podržavati momčad i nastavit ćemo blisko surađivati. Vjerujem da je ovo najbolji način da pomognem momčadi da postigne uspjeh", poručio je Mumbrú.

