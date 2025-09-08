Epilog debakla na Eurobasketu: Nastala prava zavrzlama oko izbornika košarkaške reprezentacije Srbije

Košarkaški savez Srbije demantirao je u ponedjeljak vijest da je nakon debakla na Eurobasketu smijenjen izbornik Svetislav Pešić.

U ponejdeljak poslijepodne Tanjug je objavio da je Savez smijenio Pešića, što su vrlo brzo prenijeli brojni mediji, no vrlo brzo nakon toga iz KKS-a stigao je demantij.

"Kolegice i kolege, Tanjugova vijest u vezi s razrješenjem Svetislava Pešića s mjesta izbornika nije točna", stoji u poruci koju je glasnogovornica Saveza Nina Kolundžija poslala sportskim redakcijama.

Podsjetimo, finska muška košarkaška reprezentacija senzacionalno je prošle subote u osmini finala Eurobasketa u Rigi svladala Srbiju sa 92-86 (28-24, 16-24, 24-18, 24-20) te tako s turnira ispratila najvećeg favorita.

Debakl Srbije izazvao je val reakcija, traže se odgovorni, a nagađa se da će prvi na meti biti izbornik Svetislav Pešić, za kojega se pretpostavlja da će biti smijenjen.

