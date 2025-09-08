Košarkaška bomba: Srbija dobila izbornika kojeg nitko nije očekivao?

Srbija je doživjela veliko iznenađenje na ovogodišnjem Eurobasketu, gdje je u osmini finala poražena od Finske. Ovaj šokantan ishod doveo je do toga da Košarkaški savez Srbije ne produži ugovor sa Svetislavom Pešićem.

Čelnici saveza nisu dugo čekali da pronađu novog selektora. Prema navodima srpskih medija, reprezentaciju će preuzeti Dušan Alimpijević, aktualni trener turskog Bešiktaša.

Alimpijević je igračku karijeru završio već sa 22 godine kako bi se posvetio trenerskom poslu. Do sada je predvodio timove poput Novog Sada, Vojvodine, Spartaka iz Subotice, FMP-a, Crvene zvezde, Avtodora i Bursaspora, a od 2023. godine vodi Bešiktaš.

Ovaj 39-godišnji stručnjak glavni kandidat za klupu Srbije, ali za sada nije poznato hoće li napustiti turski klub ili će paralelno obavljati obje funkcije.

Podsjetimo, Srbija je na Eurobasket došla kao glavni favorit za zlato, a ispala je u osmini finala od Finaca. Treba reći da je imala puno nesreće s ozljedama, prije svega kapetana Bogdanovića, koje su svakako pridonijele lošem rezultatu.

