Srpski mediji pišu grozote o svojim igračima: Ovo su naslovi kojim su ih počastili

Srpska košarkaška reprezentacija doživjela je bolan poraz u nokaut fazi Eurobasketa protiv Finske, a tamošnji mediji reagirali su žestoko i bez zadrške.

Srpski portali napali bez izuzetaka

Kurir na naslovnici je osvanio s jasnom porukom igračima – 'Sram vas bilo, bre bilo'. Takav ton najbolje oslikava razočaranje koje vlada nakon ispadanja među medijima i navijačima nakon trenutne situacije.

Mondo je bio nešto blaži, ali i dalje kritičan, ističući kako su “Finci prebili i poslali kući” Jokića i društvo, a naknadno dodali kako je ovo 'novi sumrak Srbije'. Ni sjajna partija najboljeg igrača Srbije, koji je upisao impresivnih 33 poena, 8 skokova i 3 asistencije, nije promijenila dojam – razočaranje je veliko.

Sportal je u svojoj analizi zaključio da je riječ o 'šokantnom krahu Srbije, Finci su nas prebili, nadskočili i poslali kući', dok je Srbija Danas otišla najdalje i svoj izvještaj naslovila rečenicom “Užas od igre, užas od rezultata.”

Telegraf.rs. dodaje: 'Bruka Srbije na Eurobasketu'

Svi su složni – radi se o debaklu. Drvlje i kamenje palo je na izbornika Svetislava Pešića i njegovu momčad, a pitanje koje se nameće jest što slijedi za “zlatnu generaciju orlova” koja je trebala donositi medalje. Jedno je jasno – podršku domaćih medija nakon ovakvog nastupa teško će vratiti.

