Zanimljivo stanje na kladionicama uoči završnice Eurobasketa: Srbija više nije prvi favorit
Utakmice po skupinama su završene, a ostali smo bez Španjolske kao najveće iznenađenje prvog kruga
Europsko prvenstvo u košarci došlo je do eliminacijske faze. Utakmice po skupinama su završene, a ostali smo bez Španjolske kao najveće iznenađenje prvog kruga.Već u osmini finala nas čeka nekoliko vrlo zanimljivih susreta, a zanimljivo je i stanje na kladionicama. Iako je Srbija bila veliki favorit uoči turnira, stvari su sada nešto drukčije. Kladionice kao prvog favorita sada vide Njemačku koja je briljirala u grupnoj fazi. Kvota na njihovo osvajanje je 3, dok je na Srbiju 3,25.
Sve o Eurobasketu čitajte na portalu Net.hr
Slijede Turska s 5, Grčka s 10, Francuska s 11, Latvija je na 26, Italija na 34, Slovenci su na 41 i tako dalje. Zanimljivo je da su Njemačka i Srbija na istoj strani ždrijeba i vjerojatno nas njihov obračun čeka u polufinalu. Srbija do tada ima nezgodan put, najprije Finsku pa zatim pobjednika susreta Francuska - Gruzija.
Nijemce u osmini čeka Portugal pa zatim bolji iz susreta Italije i Slovenije. U gornjoj polovici ždrijeba je Turska izraziti favorit za finale. U osmini će igrati sa Švedskom, zatim s pobjednikom Poljska - BiH.
POGLEDAJTE VIDEO: Lokomotiva nikad ambicioznije kreće u novu sezonu