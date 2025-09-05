Dončić ispisao povijest Slovenije pa zaradio i novi nadimak

Luka Dončić predvodio je košarkaše Slovenije do pobjede nad Izraelom u posljednjoj utakmici u skupini na Europskom prvenstvu. Bilo je 106:96 za Slovence, a Dončić je u pobjedu ugradio 37 poena, a imao je i 11 skokova te devet asistencija. Time je svojim suigračima osigurao treće mjesto u skupini i prolazak skupine, a ispisao je i povijest slovenske reprezentacije.

S jučerašnjih 37, Dončić je stigao do broja od 1100 poena u službenim utakmicama za slovensku reprezentaciju i tako postao najbolji strijelac u povijesti Slovenije. Za pet poena je srušio rekord koji je dosad držao Goran Dragić. Nakon utakmice, suigrači su zvijezdi LA Lakersa i priredili i prigodno slavlje, a poklonili su mu i loptu s utakmice na kojoj je ispisao povijest Slovenije.

Sve novosti s Eurobasketa 2025. pratite na portalu Net.hr.

Dame in gospodje, danes se je pisala zgodovina. Gospod 1100. 💙#mojtim pic.twitter.com/ZSeRHx3dGj — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) September 4, 2025

Dončić je i od slovenskog košarkaškog saveza dobio nadimak 'Gospodin 1100'. Slovenije će u osmini finala igrati protiv Italije.

