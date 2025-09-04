Aco Petrović za RTL Danas o netom osvojenom prvenstvu: 'Brazil je na pravom putu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

tek sletio /

Dok Eurobasket ide svojim tijekom, u Nikaragvi je završio AmeriCup – prvenstvo na kojem je Brazil, predvođen izbornikom Aleksandrom Petrovićem, nakon 16 godina ponovno postao prvak. U polufinalu su svladali SAD, a u finalu favoriziranu Argentinu.

'Na početku nisam razmišljao o tituli. Imali smo mnogo problema, nedolazak olimpijaca i ozljede, ali išli smo dan po dan i rasli iz utakmice u utakmicu' rekao je Petrović.

Najveći trenutak bio je trijumf nad Amerikancima. Pobijediti SAD s 35 razlike u drugom poluvremenu je fantastičan podvig. To je dokaz da je brazilska košarka na pravom putu.

'Finale protiv Argentine, tradicionalnog rivala, imalo je posebnu težinu. Lijepo je osvojiti turnir, ali protiv Argentine to je još slađe,' istaknuo je Petrović.

Brazil mu se zahvalio dodjelom putovnice. 'To je priznanje za sve što sam napravio. Pred kraj karijere pronašao sam sredinu u kojoj sam cijenjen.'

Petrović ima ugovor na još dvije godine, ali vjeruje da će ostati do Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. 'Nadam se da će to biti najbolji mogući završetak moje karijere, zaključio je.