Smrskana uspinjača: Što je odvuklo 16 ljudi u smrt? 'Dok sam živ, nikad više...'

ATRAKCIJA STARA 140 GODINA /

Smrskani dijelovi prepoznatljive žuto-bijele uspinjače, dovoljno govore o silini udarca. Najmanje 16 ljudi poginulo je u Lisabonu kad je iz tračnica iskočila kultna uspinjača. Glorija, poznata lisabonska atrakcija - pri spuštanju s 260 metara duge padine nakon što je izletjela iz tračnica, zabila se u zgradu. Ozlijeđeno je više od 20 putnika među njima i trogodišnje dijete.

Mnogi koji su bili u uspinjači nasuprot - užasnuti onim što su vidjeli.

"Sve je bilo puno prašine, ništa se nije moglo vidjeti. Jako smo se bojali da će se srušiti na našu uspinjaču, ovu ovdje. Zaustavila se sa strane, ali da je nastavila padati do dolje - zabila bi se u uspinjaču u kojoj smo mi bili", govori Rasha Abdul iz Švicarske.

Drugi svjedok nesreće, Abel Esteves, navodi kako se nikad više neće voziti uspinjačom.

"Živjet ću dok budem mogao, ali u ovom životu nikad više neću putovati njome", kazao je Abel.

Proglašena tri dana žalosti

Zbog tragedije, zastave u Lisabonu su na pola koplja, u cijeloj zemlji proglašena je trodnevna žalost.

Zašto je uspinjača iskočila iz tračnica - nije poznato. Nagađa se kako je razlog nesreće puknuta sajla, ali i nemogućnost kočenja. Portugalske vlasti najavile su temeljitu i opsežnu istragu. Nisu objavljeni identiteti poginulih putnika - poznato je samo da kako je život izgubio i vozač uspinjače, 40-godišnji Portugalac.

"Identificirali smo sedam muškaraca i osam žena, sve odrasle osobe, uključujući strane državljane. Još nemamo podatke o dobi ili nacionalnosti poginulih, jer je to odgovornost Državnog odvjetništva, koji će te podatke pravodobno otkriti obiteljima, medijima, kao i dati nalog za predaju tijela", kazala je Margarida Castro Martins, ravnateljica Ravnateljstva civilne zaštite Portugala.

Zatražena interna, ali i vanjska istraga

Carlos Moedas, gradonačelnik Lisabona kazao je kako je on prva osoba koja želi da se sve istraži.

"Zamolio sam predsjednika tvrtke zadužene za uspinjaču ne samo da otvori internu istragu, već i da pokrene vanjsku, neovisnu istragu, koja će u najkraćem mogućem roku utvrditi sve odgovornosti", rekao je.

Gradska tvrtka za javni prijevoz, koja održava uspinjače tvrdi su da su provedeni svi protokoli održavanja. Linija Glorija stara je 140 godina, uspinjača se sastoji od dva vagona koji voze paralelno, vuku ih čelične sajle: tako da dok se jedan spušta, njegova težina vuče drugi uzbrdo. Proglašena je nacionalnim spomenikom, prevozi oko tri milijuna putnika na godinu, u svaki vagon može stati 40 ljudi. Vožnja traje tri minute, linija prometuje u samom središtu Lisabona.

Cijelu priču o nezapamćenoj tragediji pogledajte u prilogu.